У Харкові затримали власника російської компанії, яка допомагає «роскосмосу» запускати супутники-шпигуни
Служба безпеки та кіберполіція затримали у Харкові пособника рф, який працював на військово-космічні сили країни-агресора.
Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Фігурантом виявився 47-річний харків’янин, котрий працює гендиректором російської компанії, що налаштовує супутники-шпигуни «Кондор-ФКА» та «Обзор-Р».
Рашисти використовують ці космічні системи для виявлення актуальних геолокацій Сил оборони, коригування ворожого вогню та ведення розвідки.
Щоб відкалібрувати та налагодити російські супутники фігурант уклав відповідні договори з корпорацією «роскосмос».
Згідно із підписаним документом фігурант розпорядився передати випробувальний полігон власної компанії у розпорядження військово-космічних сил рф.
Усі необхідні документи підрядник підписував через електронну пошту, а вказівки підлеглим в росії віддавав через чати у месенджерах.
Також під час розслідування було встановлено, що до початку повномасштабної війни фігурант тривалий час проживав в рф і навіть став учасником кремлівської програми щодо переселення до країни-агресора.
Правоохоронці задокументували підривну діяльність зловмисника і затримали його за місцем проживання у Харкові.
При обшуках у затриманого вилучено російський паспорт, комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій.
Також у фігуранта та його можливих спільників виявлено понад 10 млн у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаних за співпрацю з окупантами.
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників, причетних до сприяння агресору у війні проти України.