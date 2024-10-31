Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:00
Просмотров: 74

У Харкові затримали власника російської компанії, яка допомагає «роскосмосу» запускати супутники-шпигуни

У Харкові затримали власника російської компанії, яка допомагає «роскосмосу» запускати супутники-шпигуни

Служба безпеки та кіберполіція затримали у Харкові пособника рф, який працював на військово-космічні сили країни-агресора.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Фігурантом виявився 47-річний харків’янин, котрий працює гендиректором російської компанії, що налаштовує супутники-шпигуни «Кондор-ФКА» та «Обзор-Р».

Рашисти використовують ці космічні системи для виявлення актуальних геолокацій Сил оборони, коригування ворожого вогню та ведення розвідки.

Щоб відкалібрувати та налагодити російські супутники фігурант уклав відповідні договори з корпорацією «роскосмос».

Згідно із підписаним документом фігурант розпорядився передати випробувальний полігон власної компанії у розпорядження військово-космічних сил рф.

Усі необхідні документи підрядник підписував через електронну пошту, а вказівки підлеглим в росії віддавав через чати у месенджерах.

Також під час розслідування було встановлено, що до початку повномасштабної війни фігурант тривалий час проживав в рф і навіть став учасником кремлівської програми щодо переселення до країни-агресора.

Правоохоронці задокументували підривну діяльність зловмисника і затримали його за місцем проживання у Харкові.

При обшуках у затриманого вилучено російський паспорт, комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій.

Також у фігуранта та його можливих спільників виявлено понад 10 млн у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаних за співпрацю з окупантами.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників, причетних до сприяння агресору у війні проти України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 