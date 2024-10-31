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Продовжується евакуація з території Куп’янського району Харківщини

Продовжується евакуація з території Куп’янського району Харківщини

Евакуація триває з Куп’янської та Курилівської територіальних громад на лівому та правому берегах ріки «Оскіл». 

Про це повідомляє поліція Харківської області.

30 жовтня поліцейські Куп’янського райвідділу поліції разом з бійцями полку поліції особливого призначення вивезли чоловіка з селища Куп’янськ-Вузловий та жінку з села Ківшарівка.

Поліція нагадує, що якщо ви або ваші рідні вирішили евакуюватися з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів військових рф, звертайтеся на «гарячу лінію» з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції «102» або до найближчих відділень поліції.

Агентство Телевидения Новости

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