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Електромеханік, біохімік та кур’єр: вакансії тижня в Харківській області

Електромеханік, біохімік та кур’єр: вакансії тижня в Харківській області

Станом на 31 жовтня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2429 вакансій.

Про це повідомляє ХОВА.

1. Головний юрисконсульт – 74 800 грн. 2. Кур’єр – 40 000 грн. 3. Електромеханік – 30 000 грн. 4. Налагоджувальник поліграфічного устаткування – 29 990 грн. 5. Інженер-технолог – 29 000 грн. 6. Асистент фізичного терапевта – 25 000 грн. 7. Водій тролейбуса – 24 985 грн. 8. Головний механік – 20 000 грн. 9. Біохімік – 19 950 грн. 10. Експедитор – 18 000 грн.  З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням. 

Агентство Телевидения Новости

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