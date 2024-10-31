Сьогодні на Харківщині померла в лікарні дівчина, яку зґвалтували, били по голові та потім спалили

Померла в лікарні дівчина, яку душив, бив цеглою та спалював сусід-підліток.

Про це розповів нач. СУ поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Нагадаємо, сімнадцятирічний першокурсник коледжу та п’ятнадцятирічна дівчина святкували день народження знайомих у сусідньому селі.

Дівчина поверталася з дня народження з іншого села разом з сусідом.

17-річний хлопець почав чіплятися, а коли отримав відмову, напав. Бив по голові, намагався задушити, зґвалтував прямо на подвір’ї, а потім спробував спалити на городі, обливши дизельним паливом.

Дівчину знайшли живою на городі, та відправили до лікарні.

Більше ніж десять днів дівчинка боролася за життя в лікарні, але врятувати її не вдалося. Від травм вона померла сьогодні вночі в реанімації.

Нині хлопець під вартою, загрожує довічний термін, зазначив Болвінов.

Через смерть дівчини підозрюваному буде інкриміновано умисне вбивство, поєднане зі зґвалтуванням.

Агентство Телевидения Новости