Сьогодні на Харківщині померла в лікарні дівчина, яку зґвалтували, били по голові та потім спалили
Померла в лікарні дівчина, яку душив, бив цеглою та спалював сусід-підліток.
Про це розповів нач. СУ поліції Харківщини Сергій Болвінов.
Нагадаємо, сімнадцятирічний першокурсник коледжу та п’ятнадцятирічна дівчина святкували день народження знайомих у сусідньому селі.
Дівчина поверталася з дня народження з іншого села разом з сусідом.
17-річний хлопець почав чіплятися, а коли отримав відмову, напав. Бив по голові, намагався задушити, зґвалтував прямо на подвір’ї, а потім спробував спалити на городі, обливши дизельним паливом.
Дівчину знайшли живою на городі, та відправили до лікарні.
Більше ніж десять днів дівчинка боролася за життя в лікарні, але врятувати її не вдалося. Від травм вона померла сьогодні вночі в реанімації.
Нині хлопець під вартою, загрожує довічний термін, зазначив Болвінов.
Через смерть дівчини підозрюваному буде інкриміновано умисне вбивство, поєднане зі зґвалтуванням.