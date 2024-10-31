Відстрочку можна буде отримати в декілька кліків в «Резерв+»

Мобільний додаток Резерв+ незабаром запропонує послугу оформлення відстрочок для військовозобов’язаних чоловіків. Згідно з планом Міноборони, перші електронні відстрочки отримають особи з інвалідністю, студенти та аспіранти вже з листопада.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко в етері телемарафону пише Кореспондент.

«Зараз активно тестуємо сервіс таких миттєвих електронних відстрочок. У листопаді, в наступному оновленні Резерв+, цей сервіс обов’язково з’явиться», – сказала посадовиця.

Передбачається, що першими електронні відстрочки отримають особи з інвалідністю, а також студенти й аспіранти. Згодом їх отримають багатодітні батьки.

Відомство рухається до того, щоб усі категорії військовозобов’язаних, які мають право на відстрочку, могли оформити її онлайн.

«Ця функція стає можливою завдяки плідній співпраці різних міністерств. Наприклад, у випадку зі студентами, це Міністерство оборони та Міністерство освіти й науки… Запуск відстрочок – це один із наших пріоритетів. Ми розуміємо, що ця функція покращить життя наших громадян», – додала заступниця міністра.

Громадянам буде надано можливість зайти в застосунок, надіслати запит і «вже за лічені хвилини, якщо інформація про статус підтверджується в інших реєстрах, відтермінування довантажується прямо в застосунок і в електронний військовий обліковий кабінет».

Агентство Телевидения Новости