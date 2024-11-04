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50 «шахедів» було збито цієї ночі над Україною

50 «шахедів» було збито цієї ночі над Україною

У ніч на 4 листопада 2024 року (із 19:00 3 листопада) ворог завдав удару балістичною ракетою «Іскандер-М» по Дніпровщині (район пусків — Ростовська обл.), атакував керованими авіабомбами Харківщину та запустив по Україні 80 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Станом на 8:30 підтверджено збиття 50 ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

27 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, зазначили у Повітряних силах.

Агентство Телевидения Новости

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