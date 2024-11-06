Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:08
Просмотров: 82

У Харкові виготовляли фальсифікат алкоголю під виглядом відомих брендів

У Харкові виготовляли фальсифікат алкоголю під виглядом відомих брендів

На початку 2024 року двоє безробітних чоловіків віком 38 і 40 років облаштували два підпільні цехи на території Харкова, де виготовляли фальсифіковані лікеро-горілчані вироби без дотримання жодних вимог і стандартів.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Ділки реалізовували товар з недоброякісної сировини, розфасований у тетрапаки, на території Харкова та області через роздрібну та оптову торгівлі під виглядом відомих брендів.

У ході санкціонованих обшуків виявлено та вилучено понад 2900 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв на суму понад 300 тис. гривень, спеціальне обладнання, товарно-транспортні накладні, чорнові записи, тару для пакування, харчові домішки, мобільні телефони.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури та Дергачівської окружної прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, транспортування, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України).

За результатами проведених судових експертиз та інших слідчих дій буде вирішено питання щодо повідомлення причетним особам про підозру.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 