У Харкові виготовляли фальсифікат алкоголю під виглядом відомих брендів

На початку 2024 року двоє безробітних чоловіків віком 38 і 40 років облаштували два підпільні цехи на території Харкова, де виготовляли фальсифіковані лікеро-горілчані вироби без дотримання жодних вимог і стандартів.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Ділки реалізовували товар з недоброякісної сировини, розфасований у тетрапаки, на території Харкова та області через роздрібну та оптову торгівлі під виглядом відомих брендів.

У ході санкціонованих обшуків виявлено та вилучено понад 2900 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв на суму понад 300 тис. гривень, спеціальне обладнання, товарно-транспортні накладні, чорнові записи, тару для пакування, харчові домішки, мобільні телефони.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури та Дергачівської окружної прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, транспортування, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України).

За результатами проведених судових експертиз та інших слідчих дій буде вирішено питання щодо повідомлення причетним особам про підозру.

Агентство Телевидения Новости