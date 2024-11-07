Головний бухгалтер, маляр та економіст: вакансії тижня в Харківській області

Станом на 7 листопада, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2377 вакансій.

Про це повідомляє ХОВА.

1. Лікар з медицини невідкладних станів – 60 000 грн. 2. Водій автотранспортних засобів – 35 000 грн. 3. Асистент – 30 000 грн. 4. Головний бухгалтер – 25 000 грн. 5. Електрогазозварник – 24 000 грн. 6. Адміністратор системи – 20 000 грн. 7. Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) – 19 990 грн. 8. Економіст – 19 900 грн. 9. Маляр – 19 800 грн. 10. Садівник – 12 000 грн. З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

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