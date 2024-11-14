Внаслідок нічного удару окупантів п’ять сел на Харківщині залишилися без світла

Сьогодні близько 3:40 внаслідок російського удару в районі Слатиного було пошкоджено високовольтну лінію електропередачі.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Станом на ранок 14 листопада електропостачання відсутнє у Слатиному, Безруках, Прудянці, Цупівці та Новій Козачій.

На місці події працюють профільні спеціалісти. Енергетики докладають максимальних зусиль, щоб оперативно розв’язати цю проблему, зазначив Задоренко.

Агентство Телевидения Новости