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Обстріли Харківщини за добу: п’ятеро постраждалих

Обстріли Харківщини за добу: п’ятеро постраждалих

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

12:30 Харків. БПЛА «Молнія -1» влучив в багатоквартирний будинок. Пошкоджено 10 автомобілів. Постраждали 4 людини.

11:30 Харків, пр. Героїв Харкова. Внаслідок вибуху дрона пошкоджено 13 автомобілів на парковці.

15:35 Куп’янський р-н, місто Куп’янськ. Внаслідок влучання FPV- дрона в легкове авто Постраждав 67-річний водій первинної ланки сімейної медицини. 9:00 Ізюмський р-н, Борівська ТГ село Загризове. Внаслідок обстрілу (КАБ) пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. На Харківському напрямку ворог вісім разів проводив наступальні та штурмові дії в районах Вовчанська та Високої Яруги.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла 12. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Лозової, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Першотравневого.

За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 92 людини.

Агентство Телевидения Новости

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