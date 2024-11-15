У Харкові судитимуть шанувальника «руського миру»

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 37-річного чоловіка за фактом заперечення збройної агресії рф проти України та глорифікації її учасників (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, мешканець Харкова, маючи антиукраїнські погляди, у Телеграм-чатах поширював коментарі, де підтримував дії держави-агресорки. Зокрема після чергового обстрілу збройними силами рф міста чоловік опублікував пост, де радів «удару по укронацистам». Також шанувальник «руського миру» стверджував, що харків’яни нібито чекають так званого «визволення».

Протиправний характер висловлювань чоловіка підтверджено висновком судової лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи.

На суд шанувальник «руського миру» очікує, перебуваючи під вартою. Чоловіка судитимуть у Дзержинському районному суді Харкова.

Обвинуваченому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости