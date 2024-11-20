На Харківщині відремонтували міст, який підірвали росіяни: рух відновлено

На Харківщині відновили рух мостом на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський, який росіяни підірвали під час деокупації Харківщини.

Про це повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Реконструкцію споруди почали ще до повномасштабного вторгнення, у лютому 2022 року шляхопровід був готовий на 90%. Під час операції зі звільнення Харківщини росіяни підірвали міст, аби вивести з ладу сполучення з автомобільною дорогою та залізничною гілкою, яка проходить під спорудою.

Відбудову почали майже одразу після звільнення Харківщини. Нова споруда довжиною в 98 метрів із двома смугами руху розрахована на сучасні навантаження.

«Під час реалізації врахували також підмостовий габарит споруди для залізничного транспорту під шляхопроводом. Змонтували бар’єрне огородження та підходи до споруди. Також нанесли розмітку та встановили нові дорожні знаки», – йдеться в повідомленні.

Це вже сьома відновлена штучна споруда на Харківщині з 25 зруйнованих під час повномасштабного вторгнення. До кінця поточного року планується відкрити рух ще двома.

Агентство Телевидения Новости