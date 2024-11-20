На Харківщині діяла схема для ухилянтів: «квиток» коштував понад 13 тис. доларів

На Харківщині поліцейські затримали організатора злочинної схеми для ухилянтів. Чоловік просив понад 13 тисяч доларів за інструкцію з перетину державного кордону.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За даними поліції, ділок підшукував серед своїх знайомих чоловіків призовного віку, що мають фінансову можливість та намір ухилитися від мобілізації. За 13400 доларів він надавав покрокову інструкцію з незаконного переправлення через державний кордон України поза межами пунктів пропуску.

Відправлення груп ухилянтів здійснювалася в Харкові та селищі Солоницівка Дергачівської громади Харківського району, які надалі прямували у Вінницьку область, а звідти через державний кордон на територію Республіки Молдова.

Підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости