Ухилився від сплати податків на суму понад 4 млн грн: на Харківщині викрито директора фірми

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянину в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах (ч. 1 ст. 212 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з вересня 2020 року по березень 2021 року фігурант, бувши директором товариства з обмеженою відповідальністю, провів «маніпуляції».

Він знав, що підприємство упродовж жовтня 2020 року не мало взаємовідносин з іншим ТОВ та не отримувало від нього жодних товарів.

Проте посадовець включив до складу податкового кредиту фактично неіснуючі операції на суму ПДВ понад 4 млн гривень.

Це призвело до ненадходження до бюджету вказаних коштів.

Агентство Телевидения Новости