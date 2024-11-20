Зарізав дружину через листування у соцмережі: харків’янина засуджено до 9 років ув’язнення

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Немишлянської окружної прокуратури Харкова суд визнав винним 71-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Йому призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.Прокурори довели, що в Харкові 18 червня цього року чоловік зарізав свою 47-річну дружину.

Трагедія відбулась близько 22 години, подружжя в цей час перебувало біля будівлі, розташованій по провулку Олександрівському. Між чоловіком і жінкою виник конфлікт на ґрунті ревнощів.

Під час сварки обвинувачений дістав кухонний ніж, який заздалегідь приготував і взяв із собою, та завдав ним не менше 9 ударів в область грудей, живота та кінцівок своєї дружини. Незважаючи на поранення, потерпіла знайшла в собі сили втекти від чоловіка, надалі її було ушпиталено.

Водночас зловмисник декілька разів вдарив себе у живіт тим же ножем, після чого на місце події прибула швидка допомога.

Медики декілька днів боролись за життя потерпілої, однак від отриманих поранень вона померла в лікарні.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав вину частково. Він пояснив, що за декілька днів до цієї події він прочитав переписування дружини в соцмережі та в такий спосіб дізнався про невірність коханої.

Чоловік вирішив покарати її — запросити на прогулянку та на очах дружини вбити себе, для чого і взяв із собою ніж.

Під час з’ясування стосунків чоловік вийшов із себе та став бити потерпілу ножем. При цьому обвинувачений зазначив, що не бажав її смерті.

Обвинувальний вирок виніс Орджонікідзевський районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости