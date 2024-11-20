Під час окупації Харківщини очолив «відділ мвс рф»: викрито поплічника рашистів

Служба безпеки викрила ще одного колаборанта, який співпрацював з росією та входив до складу окупаційного «мвс рф» під час окупації Куп’янська на Харківщині.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, ним виявився 61-річний місцевий мешканець, який раніше працював в міліції.

Після тимчасового захоплення окремих районів Харківщини колаборант вступив до окупаційного «мвс рф». Там його призначили начальником «криміналістичного відділу».

На цій посаді зловмисник збирав дані та відбитки пальців українців, які незаконно утримувались рашистами у тюремних камерах. Надалі окупанти планували використати ці дані для створення електронної бази даних на українців.

Під час звільнення Куп’янська зловмисник втік на територію країни-агресора, де наразі переховується від українського правосуддя.

Наразі фігуранту заочно повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Агентство Телевидения Новости