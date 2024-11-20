До України повернули харків’янку: жінку судитимуть за наркозлочини

Харків’янка переховувалась від правосуддя у Німеччині. Її оголосили у міжнародний розшук та за сприяння закордонних колег екстрадували на батьківщину.

Тепер втікачці загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна, повідомляє поліція Харківської області.

Під час розслідування поліцейські встановили, що 44-річна затримана разом з ще шістьма зловмисниками займалися незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів та сильнодійних лікарських засобів на території Харкова.

Учасники злочинної групи у листопаді 2021 були затримані працівниками управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області. Однак 44-річна зловмисниця переховувалась від органів досудового слідства та виїхала за межі держави.

Надалі їй заочно повідомили про підозру та оголосили в міжнародний розшук. У червні 2022 року матеріали кримінального провадження відносно учасників наркоугруповання направлені до суду з обвинувальним актом з кваліфікованою ознакою, як збут наркотиків, скоєний організованим злочинним угрупованням.

В травні цього року жінку затримали правоохоронні органи Федеративної Республіки Німеччина. Федеральним відомством юстиції Німеччини прийнято рішення про екстрадицію жінки до України для притягнення її до кримінальної відповідальності за законодавством України.

19 листопада на українсько-польському кордоні в міжнародному пункті пропуску зловмисницю передали слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області, співробітнику управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Харківській області та конвойному підрозділу. Її помістили до установи виконання покарань.

Слідчий повідомив зловмисниці про підозру (вручив повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри) за ч. 2, 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та за ч. 4 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодійних речовин або отруйних, чи сильнодійних лікарських засобів) Кримінального кодексу України та клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкціями статей передбачено до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости