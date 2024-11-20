На Харківщині внаслідок наїзду автобуса загинув чоловік

В Чугуївському районі внаслідок наїзду автобуса загинув пішохід, поліція встановлює обставини події.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 листопада близько 17:30 на автодорозі Київ – Харків – Довжанський в селищі Кам’яна Яруга.

Попередньо встановлено, водій автобуса Mercedes під керуванням 49-річного жителя міста Чугуєва скоїв наїзд на 70-річного пішохода, мешканця селища Кам’яна Яруга.

Від отриманих травм чоловік помер на місці події.За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження.

Агентство Телевидения Новости