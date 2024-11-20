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За 13400 USD допомагав чоловікам втекти до Молдови: затримано харків’янина

За 13400 USD допомагав чоловікам втекти до Молдови: затримано харків’янина

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 43-річному чоловіку в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, мешканець Харкова організовував виїзд чоловіків призовного віку за кордон через Вінничину.

Він особисто проводив інструктаж з «клієнтами» та повідомляв, що сума втечі з України коштує 13400 доларів США.

У Вінниці чоловіки мали заселитись до готелю та «перечекати» 1-2 дні.

Надалі ухилянтів зустрічали спільники фігуранта та розміщували в транспортному засобі, який вже переправляв їх через державний кордон до Республіки Молдова.

15 листопада під час передачі від «клієнта» обумовленої суми біля магазину в селищі Солоницівка правоохоронці затримали ділка.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 454 200 грн строком на 60 днів.

Слідство триває. Встановлюються всі особи, причетні до вчинення вказаного злочину.

Агентство Телевидения Новости

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