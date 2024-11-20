Високий, Борщова та Куп’янськ-Вузловий: внаслідок обстрілів постраждало двоє людей

За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, 20 листопада об 11:40 окупанти обстріляли селище Купʼянськ-Вузловий. 64-річний мирний мешканець дістав поранень. Попередньо, війська рф били по населеному пункту з РСЗВ.

Близько 15:00 ворог атакував безпілотником село Високий Харківського району. Пошкоджено нежитлову будівлю. Жінка 63 років отримала поранення.

Також приблизно о 15:00 під ворожим артилерійським ударом було село Борщова Харківського району. Пошкоджено житловий будинок. Без постраждалих.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости