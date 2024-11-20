Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:29
Просмотров: 113

Високий, Борщова та Куп’янськ-Вузловий: внаслідок обстрілів постраждало двоє людей

Високий, Борщова та Куп’янськ-Вузловий: внаслідок обстрілів постраждало двоє людей

За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, 20 листопада об 11:40 окупанти обстріляли селище Купʼянськ-Вузловий. 64-річний мирний мешканець дістав поранень. Попередньо, війська рф били по населеному пункту з РСЗВ.

Близько 15:00 ворог атакував безпілотником село Високий Харківського району. Пошкоджено нежитлову будівлю. Жінка 63 років отримала поранення.

Також приблизно о 15:00 під ворожим артилерійським ударом було село Борщова Харківського району. Пошкоджено житловий будинок. Без постраждалих.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 