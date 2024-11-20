У Харкові крадії винесли з квартири телевізор та парфуми: злодіїв затримано

Зловмисники через відчинене вікно проникли до помешкання квартири на другому поверсі та привласнили особисті речі жінки.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

9 вересня до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від мешканки Основ`янського району міста про крадіжку.

Під час досудового розслідування було встановлено, що зловмисники, перебуваючи біля одного з будинків міста Харкова, побачили відчинене вікно у квартирі на другому поверсі та проникли до помешкання.

Скориставшись ситуацією, вони викрали особисті речі жінки: телевізор, алкогольні напої, електронні цигарки, парфуми, м’яку іграшку. Зловмисники спричинили потерпілій матеріальну шкоду на суму близько 8 тисяч гривень. Правоохоронці встановили особи правопорушників. Ними виявилися харків’яни 23 та 20 років.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Зловмисникам повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости