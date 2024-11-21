На Харківщині рецидивіст намагався зарізати товариша: суд оголосив вирок

У Харківській області 47-річний житель селища Краснопавлівка з ножем напав на знайомого. Раніше зловмисник неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, у тому числі за спричинення тілесних ушкоджень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

30 серпня цього року обвинувачений був у гостях, де разом з іншими присутніми вживав алкоголь. Під час застілля між обвинуваченим та іншим гостем виникла сварка. Щоб переконати опонента у своїй правоті, зловмисник схопив зі столу ніж та вдарив ним потерпілого спочатку в ногу, а потім – в живіт, завдавши йому тяжких тілесних ушкоджень.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним чоловіка у спричиненні умисного тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України). Йому призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі.

Обвинувальний вирок виніс Лозівський міськрайонний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости