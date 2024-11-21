Рада підтримала закон про добровільне повернення на службу з першого СЗЧ

Верховна Рада 21 листопада прийняла в цілому законопроєкт № 12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Документ підтримали 253 депутати.

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Під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертувати та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується.

Поновлюються виплати грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій.

Розпочаті кримінальні проваджені щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, відносно військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертувати і добровільно прибули та висловили готовність про продовження проходження військової служби, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їх контракту.

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