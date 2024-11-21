Які на Харківщині найзатребуваніші спеціальності: дані служби зайнятості

Станом на 21 листопада на Харківщині актуальні 2799 вакансій. Найвищі зарплати, за даними обласної служби зайнятості, отримують фахівці трьох професій.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Найзатребуваніші спеціальності Харківщині

1. Лікар-терапевт – 65 000 грн. 2. Водій автотранспортних засобів – 30 000 грн. 3. Менеджер (управитель) зі збуту – 25 000 грн. 4. Заступник директора – 20 000 грн. 5. Еколог – 19 990 грн. 6. Вогнетривник – 19 100 грн. 7. Економіст – 18 095 грн. 8. Вчитель закладу загальної середньої освіти – 18 000 грн. 9. Головний редактор – 11 100 грн. 10. Апаратник круп’яного виробництва – 9 000 грн. З питань зайнятості можна звернутися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.

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