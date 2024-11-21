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Сьогодні в Україні відзначають День Гідності та Свободи
21 листопада українці відзначають День Гідності та Свободи.
Про це повідомляє Офіційний канал Президента України – Володимира Зеленського.
«Памʼятаємо справжню ціну свободи для України. І не забуваємо всіх наших людей різних часів, які боролися заради України та стали для світу взірцем гідності», – зазначив Президент.
«Завдяки прагненню нашого народу зберегти для України свободу й незалежність наша держава завжди буде на політичній мапі світу. Завжди вільною та суверенною», – підкреслив Зеленський.