МКС видав ордери на арешт Нетаньяху та ексміністра оборони Ізраїлю

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та колишнього міністра оборони Йоава Галланта за війну у секторі Газа.

Про це повідомляє МКС, пише Судово-юридична газета.

«Палата попереднього провадження МКС I відхиляє оскарження Держави Ізраїль щодо юрисдикції та видає ордери на арешт Біньяміна Нетаньяху та Йоава Галланта», — йдеться у дописі.

Вказується, що Палата попереднього провадження МКС видала ордери на арешт Нетаньяху та Галланта, за злочини проти людяності та воєнні злочини, скоєні щонайменше з 8 жовтня 2023 року до щонайменше 20 травня 2024 року, дня, коли прокуратура подала клопотання про ордери на арешт.

МКС додає, що Палата знайшла підстави вважати, що Нетаньяху та Галлант несуть кримінальну відповідальність як цивільні начальники за воєнний злочин у вигляді навмисного нападу на цивільне населення.

Агентство Телевидения Новости