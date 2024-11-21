У Харкові чоловік з автоматом намагався втекти від поліції через балкони на 10 поверсі

Зловмисник перешкоджав проведенню слідчих дій та зустрів правоохоронців з автоматом в руках, погрожуючи застосувати зброю.

Його затримали при спробі спуститися з квартири на десятому поверсі через балкони, повідомляє поліція Харківської області.

21 листопада о 10:40 до чергової частини Харківського районного управління поліції № 3 надійшло повідомлення про те, що 39-річний чоловік погрожує зброєю співробітникам поліції.

Поліцейські прийшли за адресою мешкання харків’янина для проведення санкціонованого обшуку, однак при намаганні його провести отримали неадекватну реакцію та погрози зброєю. Зловмисник забарикадувався та виказував наміри здійснювати озброєний опір.

Бійцями спеціального підрозділу КОРД затримано правопорушника при спробі втекти з квартири через балкони.

39-річний зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Санкціями статей передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.

Агентство Телевидения Новости