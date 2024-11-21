Укрзалізниця призначила кілька нових поїздів з Харкова

В новому графіку руху поїздів на 2025 рік пасажири отримають кілька важливих новинок.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Вже з 15 грудня додасться 5 нових рейсів до гір, 3 до незламного Харкова, а час у дорозі для цілих 38 поїздів буде зменшено, наголошують залізничники.

На які поїзди слід очікувати у грудні:

Поїзд № 33/34 Кривий Ріг – Ясіня — нове додаткове сполучення, яке суттєво покращує транспортне сполучення між Кривим Рогом, Львовом та популярними туристичними напрямками в Карпатах (Яремче, Татарів-Буковель, Ворохта та Ясіня).

Поїзд № 61/62 Дніпро – Рахів (через день) — це нове сполучення дозволить істотно збільшити пропозицію місць для пасажирів, які подорожують із Придніпров’я до Львова та Карпат.

Поїзд № 83/84 Київ – Солотвино (через день) — оптимізація наявного рухомого складу дозволить збільшити на 50% пропозицію місць для поїздок із Києва до Славська та Закарпаття.

Поїзд № 125/126-129/130 Полтава, Кременчук – Ужгород (через день) — новий маршрут, що додатково поєднає Полтавщину зі Славськом та Закарпаттям.

Поїзд № 145/146 Харків – Чернівці (через день) — нове сполучення надасть жителям Слобожанщини можливість дістатися Буковини.

Поїзд № 165/166 Харків – Черкаси (через день) — нове сполучення забезпечить зручніший транспортний зв’язок для мешканців Харкова, Дніпра, Черкас та низки інших станцій нового маршруту.

Новий регіональний поїзд № 823/824 Харків – Дніпро – розширить наявні варіанти доїзду між двома мільйонниками.

Поїзд №113/114 Львів – Харків курсуватиме щоденно, що дасть Поліссю та Волині щоденне сполучення з Сумами та Харковим. Цей рейс також подовжиться до Івано-Франківська у пікові періоди.

Поїзд №45/46 Ужгород – Харків пришвидшений на 51 хв з Ужгорода до Харкова.

Агентство Телевидения Новости