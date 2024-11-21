ЗСУ відбили шість атак окупантів на Харківському напрямку під Вовчанськом

Оперативна інформація станом на 16:00 21.11.2024 щодо російського вторгнення.

На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 114, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку противник шість разів штурмував позиції підрозділів ЗСУ у районі Вовчанська, бої продовжуються.

На Куп’янському напрямку російські окупанти 12 разів атакували Сили оборони в районах Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. П’ять боєзіткнень триває.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила також дванадцять атак на позиції українців поблизу Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Торського та в Серебрянському лісі. Десять боїв завершилися, ще два – триває. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

На Сіверському напрямку авіація противника завдала удару КАБами по Кузьминівці.

На Краматорському напрямку від початку доби ворог двічі атакував поблизу Часового Яру та Ступочок, на даний час триває бій.

На Торецькому напрямку агресор чотири рази намагався вклинитися в оборону ЗСУ в районах населених пунктів Торецьк та Щербинівка. Ворог активно застосовує авіацію. Завдав ударів КАБами по Торецьку, Калиновому, Іванопіллю та Костянтинівці.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 30 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променю, Лисівки, Петрівки, Чумацького та Пустинки. Сили оборони стримують натиск та відбили 22 атаки противника, вісім боєзіткнень – ще тривають.

Агентство Телевидения Новости