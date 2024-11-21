На Харківщині енергетики далі світло в село Кам’янка

Фахівці АТ «Харківобленерго» завершили відновлювальні роботи у селі Кам’янка Ізюмської міської територіальної громади.

Про це повідомляє пресслужба Харківобленерго.

Як повідомив керівник Ізюмського РЕМ Віталій Борщ, енергетикам знадобилося майже пів року, щоб фактично заново побудувати електричні мережі та заживити один з найбільш зруйнованих населених пунктів Харківщини.

До повномасштабного вторгнення у Кам’янці жили понад 600 родин. Наразі – не більше 70. Проте не всі живуть на постійній основі, адже під час окупації село було зруйновано вщент.

Відступаючи, росіяни закидали Кам’янку касетними боєприпасами, тож замінованим виявилося чи не кожне подвір’я, кажуть енергетики.

Керівник Ізюмського РЕМ наголосив, що участь у відновлювальних роботах у Кам’янці брали фахівці майже усіх районів електричних мереж АТ «Харківобленерго».

Агентство Телевидения Новости