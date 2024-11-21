На Харківщині троє людей отруїлися чадним газом

Подія сталася сьогодні у селищі Андріївка Донецької громади Ізюмського району Харківської області.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Попередньо, внаслідок несправності вентиляційної системи опалення у квартирі двоповерхового житлового будинку троє осіб отруїлись чадним газом. Постраждали жінка 1963 року народження та двоє чоловіків 1972 і 1973 років народження.

Бригадою екстреної медичної допомоги їх було госпіталізовано до лікарні.

Рятувальники вкотре наполегливо рекомендують дбати про заходи безпеки, користуючись газовими приладами та пічним опаленням.

Агентство Телевидения Новости