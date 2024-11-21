У Харкові розглядають можливість додаткової мотивації вчителів

Міська влада розгляне можливість розроблення механізмів додаткової мотивації вчителів, які працюють у Харкові.

Про це повідомляє міськрада.

З ідеєю створення заохочувальних програм для педагогів виступила одна зі студенток Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди під час спілкування з міським головою Ігорем Тереховим.Мер розповів, що вчителі, які працюють офлайн у метрошколі та підземній школі, вже отримують надбавки, втім, міська влада готова розглянути й інші пропозиції, які могли б додатково мотивувати вчителів.

Також Ігор Терехов зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення рф за власним бажанням звільнилося 7% вчителів харківських шкіл, які здебільшого переїхали за кордон. Водночас значна частина педагогів продовжує працювати дистанційно.

«Ми платимо заробітну плату всім – тим, хто працює й офлайн, і онлайн», – наголосив мер.

Агентство Телевидения Новости