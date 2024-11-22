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У Немишлянському районі Харкова завершують ремонти водоводів

У Немишлянському районі Харкова завершують ремонти водоводів

Бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Немишлянського району КП «Харківводоканал» завершують проведення поточних ремонтів комунікацій у багатоповерхівках, які були намічені на цей рік.

Про це повідомляє міськрада.

Як розказала начальник дільниці Іоланта Дика, масштабні заміни систем водопостачання та водовідведення виконали в 42-х будинках, де загалом оновили близько 1,6 км трубопроводів.

«Напередодні завершили капітальний ремонт на вул. Харківських Дивізій. Там замінили ділянку водопроводу із встановленням запірно-регулювальної арматури. У планах – роботи в будинку на вул. Амосова, де оновлять 50 м трубопроводу холодного водопостачання», – розповіла Іоланта Дика.

Також ремонтники щодня проводять планове технічне обслуговування, профілактичні роботи та опрацьовують близько 30 звернень харків’ян.

Агентство Телевидения Новости

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