Допомагали ухилянтам уникнути мобілізації за «студентською схемою»: на Харківщині затримали трьох ділків

Служба безпеки ліквідувала ще одну корупційну схему ухилення від мобілізації, яка діяла на Харківщині. За результатами комплексних заходів затримано організатора оборудки та двох його спільників, які діяли у змові.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Встановлено, що один з учасників схеми підшуковував охочих уникнути мобілізації, які не мали вищої освіти.

Після цього організатор оборудки через особисті зв’язки «супроводжував вступ» клієнтів до місцевого коледжу. Чоловік допомагав фейковим студентам формально потрапити до навчального закладу, в тому числі із використанням підроблених документів, без вступних іспитів.

Інша співучасниця підтримувала зв’язок з потенційними клієнтами та допомагала формально отримати статус ВПО. Це потрібно було для того, щоб клієнти могли безперешкодно отримати відстрочку від мобілізації у «потрібному» РТЦК та СП.

Вартість таких «послуг» становила до шести тисяч доларів з клієнта.

Під час обшуку за місцем проживання організатора схеми було виявлено грошові кошти у сумі майже півтора мільйона у гривневому еквіваленті.

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без визначення розміру застави.

Тривають слідчі дії. Встановлюються інші особи, задіяні у протиправній діяльності.

Агентство Телевидения Новости