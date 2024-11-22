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У Харкові чоловік підпалив Укрпошту: діяв на замовлення

У Харкові чоловік підпалив Укрпошту: діяв на замовлення

Поліцейські повідомили про підозру зловмиснику, який підпалив приміщення Укрпошти в Харкові. За скоєння злочину 18-річному палію замовник пообіцяв близько двох тисяч доларів. Затриманого перевіряють на причетність до співпраці зі спецслужбами рф.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За даними поліції, хлопець в одному з месенджерів познайомився з невідомим, який запропонував підробіток за підпал приміщення Укрпошти. Вночі фігурант прийшов до установи з пляшкою легкозаймистої суміші та підпалив вхід до будівлі. Відео пожежі він надіслав «роботодавцю».

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції та сектору кримінального аналізу Харківського районного управління поліції № 2 протягом дня встановили особу зловмисника та затримали його.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавленням волі до десяти років.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у скоєнні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости

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