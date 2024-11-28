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Окупанти завдають ударів по Харкову
О 6:09 у Харкові було чутно вибухи.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Попередньо удар було скоєно ракетою, під обстрілом був один з найбільших районів Харкова.
«Ворог продовжує обстрілювати місто ракетами. По можливості будьте у безпечних місцях», – наголосив Терехов.
За попередніми даними, ворог вдарив по Київському району Харкова. Інформація перевіряється, – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Екстрені служби виїхали на місця.