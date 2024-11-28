Окупанти завдають ударів по Харкову

О 6:09 у Харкові було чутно вибухи.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Попередньо удар було скоєно ракетою, під обстрілом був один з найбільших районів Харкова.

«Ворог продовжує обстрілювати місто ракетами. По можливості будьте у безпечних місцях», – наголосив Терехов.

За попередніми даними, ворог вдарив по Київському району Харкова. Інформація перевіряється, – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Екстрені служби виїхали на місця.

Агентство Телевидения Новости