Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:11
Просмотров: 105

У Харкові ракета «Іскандер» влучила біля спорткомплексу: дані прокуратури

У Харкові ракета «Іскандер» влучила біля спорткомплексу: дані прокуратури

Сьогодні, 15 грудня близько 11:00 окупанти завдали удару по Київському районі Харкова. Ракета влучила по території спортивного комплексу.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Внаслідок вибуху на місці утворилася вирва діаметром 20 м і глибиною близько шести метрів.

За попередніми даними, для обстрілу росіяни використали балістичну ракету «Іскандер-М» з проникаючою бойовою частиною.

Внаслідок вибуху дістала поранення 48-річна жінка: у постраждалої закритий перелом правої кисті.

За фактом воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 