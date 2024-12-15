У Харкові ракета «Іскандер» влучила біля спорткомплексу: дані прокуратури

Сьогодні, 15 грудня близько 11:00 окупанти завдали удару по Київському районі Харкова. Ракета влучила по території спортивного комплексу.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Внаслідок вибуху на місці утворилася вирва діаметром 20 м і глибиною близько шести метрів.

За попередніми даними, для обстрілу росіяни використали балістичну ракету «Іскандер-М» з проникаючою бойовою частиною.

Внаслідок вибуху дістала поранення 48-річна жінка: у постраждалої закритий перелом правої кисті.

За фактом воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости