5 способов уменьшить боль во время месячных
Большинство женщин ежемесячно ждут наступления критических дней, а вместе с ними болезненные ощущения и перемены настроения. Сегодня в мире проводятся исследования, по которым выясняют причины таких проявлений и варианты их смягчения. MedikForum изучил книгу «В гармонии с циклом», которую написали три женщины, и подобрали 5 действенных советов.
1. Травы
Натуральный целитель при дискомфорте во время месячных — травы. Из них можно сделать чайные сборы:
Чайный сбор перед менструацией
Он состоит из: тысячелистника, манжетки, ромашки, маргаритки, цветков календулы.
Для приготовления нужно смешать их в одинаковых пропорциях. Напиток получается из двух чайных ложек смеси и полулитра кипятка. Настаивать их нужно 5-7 минут. Принимать до месячных по 500-750 мл в день.
Чайный сбор при болях во время менструации
Он состоит из: тысячелистника, манжетки, ромашки, лапчатки, цветков лаванды, плодов тмина.
Травы также смешиваются в равных пропорциях, а тмин измельчается в ступке. Количество трав и воды аналогично предыдущему рецепту. Советуется пить отвар за неделю до начала менструации, в течение трёх циклов.
2. Откажитесь от некоторых продуктов
Или просто снизьте их потребление. Каждой фазе цикла должно соответствовать определённое питание, которое поможет улучшить самочувствие в этот непростой период.
Мясо, колбаса, молочка
Они содержат очень много холестерина, который скапливается в сосудах, и арахидоновой кислоты, провоцирующей воспаления и боли, особенно заметных перед менструацией. Также животные продукты могут содержать гормоны роста, способствующих образованию поликистоза яичников. А ещё антибиотики. Ими нередко откармливают скот.
Готовая еда и фастфуд
Вы не знаете точно, как проходит готовка и что именно добавляют в блюдо. Наверняка оно содержит немало сахара, соли и ГМО.
Сахар и мучное
Они негативно сказываются на количестве инсулина в организме, вызывая приступы голода. К тому же сахар вымывает из организма кальций и магний. На замену обычному сахару используйте сахарозаменители или натуральные подсластители — фрукты, мёд. Белую муку замените на обдирную, обойную или цельнозерновую.
Кофеин
Из-за него сужаются сосуды в матке, что приводит к появлению сильных болей.
Алкоголь
Он пагубно воздействует на выброс тестостерона и эстрогена, которые ответственны за нормализацию цикла.
3. Не стрессуйте
Во время стресса в организме вырабатывается гормон стресса — кортизол, длительное воздействие которого может нарушить цикл. Хорошо спите и меньше нервничайте.
4. Йога
Уттана шишасана, поза проснувшегося щенка помогут избавиться от боли в груди.
5. Дышите глубже
Дыхательные практик снимут стресс и смягчат боли при ПМС.
Источник: Новости Ю