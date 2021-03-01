5 способов уменьшить боль во время месячных

Большинство женщин ежемесячно ждут наступления критических дней, а вместе с ними болезненные ощущения и перемены настроения. Сегодня в мире проводятся исследования, по которым выясняют причины таких проявлений и варианты их смягчения. MedikForum изучил книгу «В гармонии с циклом», которую написали три женщины, и подобрали 5 действенных советов.

1. Травы

Натуральный целитель при дискомфорте во время месячных — травы. Из них можно сделать чайные сборы:

Чайный сбор перед менструацией

Он состоит из: тысячелистника, манжетки, ромашки, маргаритки, цветков календулы.

Для приготовления нужно смешать их в одинаковых пропорциях. Напиток получается из двух чайных ложек смеси и полулитра кипятка. Настаивать их нужно 5-7 минут. Принимать до месячных по 500-750 мл в день.

Чайный сбор при болях во время менструации

Он состоит из: тысячелистника, манжетки, ромашки, лапчатки, цветков лаванды, плодов тмина.

Травы также смешиваются в равных пропорциях, а тмин измельчается в ступке. Количество трав и воды аналогично предыдущему рецепту. Советуется пить отвар за неделю до начала менструации, в течение трёх циклов.

2. Откажитесь от некоторых продуктов

Или просто снизьте их потребление. Каждой фазе цикла должно соответствовать определённое питание, которое поможет улучшить самочувствие в этот непростой период.

Мясо, колбаса, молочка

Они содержат очень много холестерина, который скапливается в сосудах, и арахидоновой кислоты, провоцирующей воспаления и боли, особенно заметных перед менструацией. Также животные продукты могут содержать гормоны роста, способствующих образованию поликистоза яичников. А ещё антибиотики. Ими нередко откармливают скот.

Готовая еда и фастфуд

Вы не знаете точно, как проходит готовка и что именно добавляют в блюдо. Наверняка оно содержит немало сахара, соли и ГМО.

Сахар и мучное

Они негативно сказываются на количестве инсулина в организме, вызывая приступы голода. К тому же сахар вымывает из организма кальций и магний. На замену обычному сахару используйте сахарозаменители или натуральные подсластители — фрукты, мёд. Белую муку замените на обдирную, обойную или цельнозерновую.

Кофеин

Из-за него сужаются сосуды в матке, что приводит к появлению сильных болей.

Алкоголь

Он пагубно воздействует на выброс тестостерона и эстрогена, которые ответственны за нормализацию цикла.

3. Не стрессуйте

Во время стресса в организме вырабатывается гормон стресса — кортизол, длительное воздействие которого может нарушить цикл. Хорошо спите и меньше нервничайте.

4. Йога

Уттана шишасана, поза проснувшегося щенка помогут избавиться от боли в груди.

5. Дышите глубже

Дыхательные практик снимут стресс и смягчат боли при ПМС.

Источник: Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»