Астрологи назвали самые опасные дни в августе

Каждый месяц несет для человека что-то новое. И не всегда это новое является положительным. Именно поэтому, стоит заранее анализировать, новый период, для того, чтобы определить опасные дни. Справиться с этой задачей, как всегда, поможет гороскоп.

Таким образом, астрологи проанализировали предстоящий месяц, а именно август 2020 года, и определили те дни, которые будут нести особую опасность. Таких дней в августе будет шесть.

Квадрат Урана и Солнца – 2 августа 2020 года

Такое явление, как квадрат Урана с Солнцем, очень сильно сказывается на психике людей. Более того, по словам астрологов, в этот день люди могут совершать совсем необдуманные поступки, справиться с которыми смогут лишь те знаки Зодиака, которые имеют самообладание. Остальным же астрологи советуют весь день 2 августа следить за каждым моментом, который появляется в их жизни, для того чтобы не допустить глупости. И как только в голове возникает какая-то бредовая мысль, ее стоит сразу же обрубать на корне.

Квадрат Меркурия и Урана вместе с соединением Луны с Марсом – 9-10 августа

Два подряд опасных дня, 9 и 10 августа, будет проявляться в виде постоянной раздражительности. При этом, совсем простая нервозность, может легко перерасти в агрессию и даже серьезный конфликт. Главной проблемой здесь будет то, что контролировать свои эмоции, как это можно сделать 2 августа, уже не получится. В таком случае астрологи советуют минимизировать свое общение с окружающими и даже близкими людьми.

Несмотря на то, что это самый опасный период в августе, все же, эту энергию можно пустить и на благо. Так, занявшись интеллектуальной деятельностью, и оградив себя от людей, можно избежать опасности, и в то же время, реализовать свои потребности.

Под влиянием квадрата Плутона и Марса, 13 августа возникнет серьезный риск мошенничества и даже насилия. Именно поэтому он будет очень опасен для прогулок и случайных знакомств. Лучшим вариантом для этого дня станет генеральная уборка в доме или просмотр любимых фильмов.

Квадрат Сатурна и Марса – 24 и 25 августа

Последние два опасных дня, 24 и 25 августа, будет проявляться в полном застое. Люди будут чувствовать полнейшую апатию и атаки лени. Все же, это совсем не значит, что с этим нужно бороться. Данный период нужно всего лишь переждать и заняться каким ни будь пассивным отдыхом. Это может быть, как просмотр фильмов, так и чтение книги и даже занятие любимым хобби.



Источник: Новости Ю

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