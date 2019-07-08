У вас Венера в 5 Доме: 6 самых интересных астрологических приложений

«Следите за здоровьем, дорогие Раки, поддерживайте иммунную систему и кожу с помощью сапплементов Amazon Elements и новой линии для ухода Beleias. Вы встретите новых людей и примете участие в новых приключениях», — вот что пишут в официальном гороскопе Amazon Prime, который не только рассказывает подписчикам о том, что ждёт их в будущем, но и советует собственные услуги, что помогут сделать это будущее лучше.

Недавно в The New York Times написали о том, что среди венчурных инвесторов Кремниевой долины появился новый тренд: инвестировать в приложения-гороскопы. Миллениалы обожают составлять персональные предсказания и натальные карты — кроме того, времена кризиса вынуждают людей обращаться к магическому мышлению и верить в сверхъестественное. В общем, мы подумали: пусть у астрологических прогнозов и нет научного обоснования, но если они помогают людям жить лучше — ладно. Так что мы составили подборку из 6 лучших и самых популярных приложений.

Time Nomad

Если вы хотите лучше понимать динамику небесных тел и то, какое астрологическое значение они имеют, — вам нужно Time Nomad. Это отличный спутник для астрологов любого уровня — от поклонников коротких прогнозов в конце глянцевых журналов до профессионального составителя натальных карт.

Time Nomad следит за тем, как изменяются конфигурации и взаиморасположение планет, небольших небесных тел и астероидов. С его помощью можно составить натальную карту, таблицы транзитов и синастрии — и заодно разобраться, что, во имя Одина, такое транзиты и синастрии. Кроме того, приложение обязательно оповестит вас, если в обозримом будущем произойдут какие-то важные небесные события, о которых вам нужно знать.

The Daily Horoscope

Тут всё просто: приложение обеспечит вас детальными гороскопами на каждый день, неделю и месяц. Также, как уверяет секция комментариев, в этом приложении есть отлично работающая функция совместимости разных знаков Зодиака. «Эти анализы очень правдивы и отлично показывают, с какими людьми мне стоит быть осторожнее», — пишет один из пользователей.

TimePassages

Это — одно из самых популярных астрологических приложений. Оно обещает точные предсказания, натальные карты, расчёты персональных таблиц и передвижений Солнца.Таблицы помогут вам узнать, что означает и как влияет на вас положение небесных светил во время вашего рождения — и, разумеется, вы сможете просчитать, с какими знаками вам удастся построить удачные романтические, дружеские и партнёрские отношения.

Horoscoper Club

Это приложение пробудит в вас не только маленького астролога, но и внутреннего умника: оно оснащено функцией опросников и тестов, которые вы можете проходить онлайн и даже приглашать друзей. Бесплатные ежедневные прогнозы о любви, карьере, здоровье — это обязательно, и, кроме того, вы сможете получить совет от карт Таро и составить нумерологический анализ личности.

Co-Star

Это приложение обещает «гиперперсонализированную» натальную карту — согласно описанию на официальном сайте, разработчики учитывают не только знак Зодиака, но и всё расположение небесных светил в момент вашего рождения. «Наш двигатель использует информацию NASA и работает по методам профессиональной астрологии, чтобы с помощью мощных алгоритмов открыть для вас инсайты о вашей личности и будущем», — очень деловито сообщают Co-Star. Эта уверенность пошла им на пользу: проект уже привлёк 5 миллионов долларов от инвесторов. А ещё Co-Star позволяет следить за тем, как поживают ваши друзья — теперь не придётся спрашивать, как у них дела, и вы сможете просто написать: «Как разворачивается твоя непростая рабочая ситуация из-за кого-то с Марсом в 5 Доме?» Представьте, как они удивятся!

Sanctuary

Sanctuary делает ставку на экспертность — ежедневные гороскопы здесь написаны астрологами, которые занимались интерпретациями космоса годами. Вы можете даже открыть личный живой чат с астрологом, который в течение 15 минут объяснит вам, что же говорит ваша натальная карта и что означают все эти непонятные пересечения стрелочек. А ещё специально для вашего знака каждый день создаётся виртуальный амулет, такой себе астрологический эмодзи. В общем, Sanctuary — приложение, которое, пожалуй, больше остальных аппелирует к новаторствам технологической эпохи и мира социальных сетей.

Источник: anywellmag.com

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