Музичний сервіс Spotify змінить правила через скандал з дезінформацією про коронавірус

Шведська компанія Spotify Technology SA, оператор однойменного музичного стрімінгового сервісу, додасть контент-попередження та посилить інформаційну політику після скандалу, пов'язаного з поширенням дезінформації про COVID-19 в одному з популярних подкастів на сервісі.

Про це повідомив співзасновник і голова Spotify Деніел Ек, інформує Інтерфакс-Україна.

"На нашій платформі діяли одні правила протягом довгих років, але, за загальним визнанням, наша політика не була прозорою у визначенні контенту в ширшому сенсі. Ґрунтуючись на зворотному зв'язку за останні кілька тижнів стало очевидним, що ми зобов'язані зробити більше для надання доступу до загальноприйнятної медичної інформації", – повідомив співзасновник компанії.

Зокрема, компанія опублікує правила сервісу, які до цього були поширені лише як внутрішній документ, додасть попередження для контенту, пов'язаного з COVID-19, а також протестує способи притягнення до відповідальності творців контенту.

Крім того, Spotify створила інформаційний центр про COVID-19, метою якого є надання достовірної та точної інформації про коронавірус.

Минулого тижня рок музикант Ніл Янг видалив усі свої пісні зі Spotify, пославшись на поширення дезінформації в подкасті американського коміка та ведучого Джо Рогана, розміщеному на сервісі. У цьому подкасті ведучий розмовляв з медиком Робертом Мелоуном, активістом антивакцинальної кампанії, заблокованим у Twitter за поширення дезінформації про коронавірус.

Пізніше співачка Джоні Мітчелл та музикант Нілс Лофгрен також зажадали від сервісу видалити свою музику з платформи. Останніми днями в соцмережах набирають популярності заклики до видалення Spotify.

На цій хвилі критики акції компанії за тиждень втратили в ціні близько 12%. Капіталізація компанії впала більш як на $3 млрд.

Як повідомлялось, Spotify почав офіційно працювати в Україні у липні 2020 року.

Spotify – інтернет-сервіс потокового аудіо (стримінговий), що дозволяє легально та безкоштовно прослуховувати понад 50 мільйонів музичних композицій, аудіокниг та подкастів, не скачуючи їх на пристрій. Доступний у вигляді веб-сайту, програм для всіх операційних систем, смартфонів, смарт-пристроїв та медіа-систем автомобілів.

На сервіс припадає понад 36% світового аудіострімінгу, він доступний в Америці, у більшості країн Європи, деяких країнах Азії та Африки, в Австралії та Новій Зеландії.

Источник: biz.censor.net

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