Доктор ответил, что вреднее: кальян или сигареты?

Известный врач Александр Мясников предупредил, что кальян в плане риска развития рака более вредный чем сигареты.

Мясников ответил на вопрос о том, что вреднее для человеческого организма: кальян или сигареты? Более вредным пристрастием врач назвал курение кальяна, хотя многие люди ошибочно считают безопасным применение этого девайса.

«Когда мы курим кальян, мы вдыхаем вредных веществ ровно столько, сколько бы вдыхали, если бы курили полторы пачки сигарет», — заметил Мясников.

Медик пояснил, что курение кальяна сопровождается вдыханием опасно высоких доз мелкодисперсных частиц дыма. Эти микроскопические частицы, образуемые процессом сгорания, могут во время затяжек вызывать микроожоги легких и провоцировать в местах повреждения легочной ткани опухолевые процессы, вызывая рак легкого.

Источник: Новости Ю

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