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Вчені підтвердили зв’язок диму від вейпів і виникнення раку

Вчені підтвердили зв’язок диму від вейпів і виникнення раку

Вчені підтвердили зв’язок диму від вейпів і виникнення раку

Пар електронних сигарет викликає рак. До такого висновку прийшли вчені, проаналізувавши зміни в організмі піддослідних мишей під впливом диму від вейпів.

Вчені Школи медицини Нью-Йоркського університету провели масштабний експеримент, в якому розділили мишей на три групи: у першій групі 40 особин протягом 54 тижнів перебували в атмосфері диму вейпів, 20 мишей другої групи також дихали аналогічним повітрям, але який не містив нікотину, а ще 20 гризунів перебували у звичайному повітрі без жодних домішок.

За результатами дослідження, підсумки якого були опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, з’ясувалося, що у 9 з 40 (22,5%) мишей, які зазнали впливу вейпів, розвинулася аденокарцинома – рак легенів. Крім того, у 20 гризунів зафіксована гіперплазія – надмірний ріст клітин шкіри, черевної порожнини, кишечника і легенів, який може бути симптомом онкологічних змін. Незважаючи на те, що безпосередньо переносити результати досліду на мишах на людину не можна, провідний автор дослідження, професор Школи медицини Нью-Йоркського університету Мун-Шон Ван підкреслив, що отримані дані безпосередньо вказують на необхідність детального вивчення ступеня впливу вейпів на людський організм і вже зараз кажуть про певний ступінь канцерогенності диму електронних сигарет

Джерело: cikavosti.com

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Темы: курение

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