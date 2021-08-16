Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:39
Просмотров: 100

Ученые рассказали, на сколько одна сигарета сокращает жизнь

Ученые рассказали, на сколько одна сигарета сокращает жизнь

Результаты исследования американских и канадских ученых показали, что регулярное курение сокращает продолжительность жизни на 4,7 лет.

 

“Но даже эти данные слишком оптимистичны по сравнению с остальными исследованиями. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, средний курильщик живет на 13-14 лет меньше, а каждая выкуренная сигарета сокращает продолжительность жизни на 5 минут 30 секунд”, - пишет центр общественного представительства “Жизнь” в Facebook, передает FaceNews.ua.

По словам главы исследовательской группы Оксфордского университета сэра Ричарда Пето, люди, которые избавятся от этой вредной привычки раньше, чем достигнут зрелого возраста, могут продлить свою жизнь на срок до 10 лет.

Авторы публикации подчеркивают, что молодежь все еще попадает в опасную зависимость от сигарет, чему виной привлекательная реклама, которую постоянно видят дети.

Источник: u-news.com.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: курение

Читайте ещё:

В Украине готовят новый удар по электронным сигаретам: что хотят запретить
22.03.2021 15:15    495
Витамин, который восстанавливает сосуды у бросивших курить
09.02.2021 08:50    1301
Вчені підтвердили зв’язок диму від вейпів і виникнення раку
03.02.2021 13:59    451
Доктор ответил, что вреднее: кальян или сигареты?
29.01.2021 09:34    517
Медики установили, насколько электронные сигареты вредны для организма
14.09.2020 07:25    659
Украинцам запретят курить на балконах
17.02.2020 08:37    2033
Ученые открыли необычную способность у тех, кто бросил курить
04.02.2020 09:39    1151
Почему мини-вейпы — новое зло
22.01.2020 10:11    2960
Как легко бросить курить – опыт известного телеведущего
21.11.2019 14:54    1000
В Бельгии зафиксирована первая смерть из-за вейпа. Парень получил его в подарок на день рождения
19.11.2019 08:12    762
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 