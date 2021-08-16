Ученые рассказали, на сколько одна сигарета сокращает жизнь

Результаты исследования американских и канадских ученых показали, что регулярное курение сокращает продолжительность жизни на 4,7 лет.

“Но даже эти данные слишком оптимистичны по сравнению с остальными исследованиями. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, средний курильщик живет на 13-14 лет меньше, а каждая выкуренная сигарета сокращает продолжительность жизни на 5 минут 30 секунд”, - пишет центр общественного представительства “Жизнь” в Facebook, передает FaceNews.ua.

По словам главы исследовательской группы Оксфордского университета сэра Ричарда Пето, люди, которые избавятся от этой вредной привычки раньше, чем достигнут зрелого возраста, могут продлить свою жизнь на срок до 10 лет.

Авторы публикации подчеркивают, что молодежь все еще попадает в опасную зависимость от сигарет, чему виной привлекательная реклама, которую постоянно видят дети.

Источник: u-news.com.ua/

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