Еще верят. Как эксперты оценивают уровень счастья украинцев, и с чем его связывают

Украина улучшила позиции в рейтинге счастливых стран и продвинулась на пять позиций вперед. В рейтинге этого года Украина заняла 133-ю позицию из 156-ти стран по итогам 2016-2018 годов.

Результаты исследования представлены в докладе World happiness report. ООН проводит исследования уже на протяжении семи лет.

При составлении рейтинга учитывали шесть показателей. Среди них – валовой внутренний продукт, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, социальная поддержка, свобода выбора в жизни, щедрость и восприятие коррупции. Исследование проводит центр Институт Земли при Колумбийском университете.

Тройка лидеров по уровню счастья, по сравнению с прошлым годом, не изменилась. Финляндия – самая счастливая страна, на втором месте – Дания, на третьем – Норвегия. В пятерке самых счастливых – Исландия и Нидерланды. В первой десятке – Швеция, Новая Зеландия, Канада и Австралия.

В этом году Украина более счастлива, чем Эфиопия

Соединенные Штаты потеряли одну позицию и заняли 19-е место, уступив Бельгии, которая, в свою очередь, также потеряла две позиции. А вот Великобритания поднялась в списке на четыре позиции и заняла 15-е место. Замыкает двадцатку лидеров этого года Чехия, которая в прошлогоднем докладе была первой.

Украина в предыдущем рейтинге была счастливее, чем африканская страна Того, но уступала Судану. В этом году Украина более счастлива, чем Эфиопия, но менее счастлива, чем Чад. Впрочем, если сравнивать уровень счастья десятилетней давности и последние показатели, Украину исследователи отнесли в двадцатку стран, которые потеряли больше всего. В этой категории также оказались Индия, Малайзия и Венесуэла. На уровень счастья существенно повлиял конфликт, отметили в ООН, особенно в регионах, непосредственно пострадавших от него.

Наименее счастливая из 156-ти стран в этом году – Южный Судан. В прошлом году это была Бурунди.

Счастье и политическая активность

Отдельным аспектом в исследовании была связь между активностью в политической жизни и уровнем счастья. В докладе ООН приведено несколько примеров, которые показывают, что более счастливые люди более активны на выборах.

В Украине же более счастливы и менее счастливы примерно одинаково активны в голосовании. Хотя доля счастливых – незначительно больше, пояснил в комментарии НВ гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

В Украине чем люди старше, тем они менее счастливы

Последнее исследование счастья Украинский институт социологии проводил в мае 2018 года. Погрешность – не более 3%. В исследовании приняли участие две тысячи респондентов из всех регионов Украины, кроме оккупированных территорий. Опрос проводился методом персонализированного интервью.

"Есть некоторые факторы, которые способствуют голосованию, а есть некоторые, которые не способствуют, и это баланс. Более счастливые – более молодые, и это не способствует голосованию. По Украине чем люди старше, тем они менее счастливы. Это один из самых сильных факторов, который влияет на уровень счастья. С другой стороны, более счастливы люди, имеющие большие доходы, высокий уровень образования. Они более активны, и больше участвуют в голосовании", – сообщил Паниотто.

Что делает украинцев счастливыми

Семейный лад, мир и согласие, дети и внуки, любимые люди, друзья и радость от того, что живые, делают украинцев счастливыми. Такими данными поделился с Радио НВ аналитик компании Research & Branding Group Алексей Ляшенко.

В счастье верят более 90% украинский

В то же время неуверенность в завтрашнем дне, бедность и плохое здоровье счастью не способствуют. В счастье верят более 90% украинцев, а считают себя счастливыми – примерно 70%. Хотя на ответы респондентов по счастью значительно влияют субъективные факторы, но ситуация в стране также влияет, отметил аналитик Алексей Ляшенко.

"Глобально люди в счастье верят, но вот чем дальше от себя, тем более пессимистично они это видят. Конечно, люди говорят что в Украине 22% всего счастливых людей, а себя считают 71% счастливыми, то есть есть некая взаимосвязь. Не то что коррупция, а вообще в ситуации в Украине. Пять лет в таком состоянии – очень сложно быть счастливым в стране, когда утром в новостях идут боевые сводки", – отметил Ляшенко.

Источник: style.nv.ua

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