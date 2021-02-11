Какие орехи улучшают состояние сосудов и мозга

Употребление грецких орехов благотворно сказывается на состоянии сосудов и головного мозга. Они содержат йод, марганец, кальций и так далее. Йод, в частности, необходим для правильной работы щитовидной железы.

По данным ученых, содержащиеся в орехах вещества улучшает работу сосудов у пациентов, страдающих ожирением, и защищают их от сахарного диабета второго типа.

Но что особенно важно — они улучшают работу эндотелия, то есть слоя клеток, выстилающего внутреннюю поверхность сосудов.

Эксперты провели эксперимент, в котором участвовали добровольцы, страдающие ожирением и расстройством обмена веществ. Половина группы каждый день в течение 60 дней съедала примерно по пятьдесят граммов продукта. Выяснилось, что функция эндотелия у них сильно улучшилась.

Грецкие орехи помогут снизить количество вредного холестерина в крови. Насыщенные полезными жирами, они стабилизируют сахар в крови. В них много белка. К тому же это единственный орех, который содержит жирную кислоту омега-3. В других орехах присутствует в большей степени омега-6.

Помните, что орехи очень калорийны. Если ими увлекаться, то можно быстро набрать лишние килограммы. Диетологи советуют заменить орехами какое-то блюдо, например, десерт.

Ранее специалисты провели исследование и выяснили, что молодые люди в возрасте 20-30 лет, ежедневно евшие орехи, улучшали благодаря этому свои показатели фертильности: у них отмечалось повышение количества сперматозоидов.

Источник: Новости Ю

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