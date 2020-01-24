Орехи не настолько калорийны, как мы привыкли думать

Все знают, что орехи очень полезны для нашего здоровья, но при этом многие избегают их употребления, боясь набрать лишний вес, так как наслышаны об их высокой жирности и калорийности. Однако согласно новым данным, полученным от американских ученых, мы можем позволить себе съедать на 25% больше стандартной порции орехов. И дело тут не в количестве калорий, а в том, как именно наш организм усваивает данный продукт.

В некоторых странах говорят, что «у здоровья всегда есть с собой полный пакет орехов». Любимый многими полезный перекус: миндаль, кешью, фисташки, фундук, пекан, грецкие орехи и другие – прекрасный источник полезных ненасыщенных жиров, клетчатки, витаминов и минералов. При этом диетологи неустанно твердят, что при потреблении орехов важно не забывать о том, что это очень высококалорийная пища, поэтому есть их нужно совсем небольшими порциями.

Однако в результате исследования Министерства сельского хозяйства США (USDA), в ходе которого ученые наблюдали за группой людей в течении 6 лет, было выявлено, что мы не усваиваем все содержащиеся в орехах калории, получая примерно на 15-25% меньше съеденного. Оказалось, что эти данные не новы, но некоторое время они оставались незамеченными. В то время как компания по производству здоровых перекусов под названием «The Kind Snack» недавно объявила, что она меняет калорийность на упаковках своих продуктов. Так, например, теперь будет считаться, что их батончик из орехов с горьким шоколадом весом в 40 грамм содержит 180 калорий вместо 200.

«Можно съесть еще пару-тройку орешков, при этом не чувствуя себя виноватым», – сказал в интервью The Insider биолог Дэвид Барр, возглавлявший данное исследование. Он объяснил, что во время еды мы полностью не пережевываем орехи, поэтому некоторые их части просто проходят через наш пищеварительный тракт, покидая его целиком: «Из-за этого не все калории из съеденной порции орехов поглощаются нашим организмом». Следует отметить, что эта новость не касается миндальной или арахисовой пасты и других продуктов, где орехи предварительно измельчаются в муку – в таком случае абсолютно все калории будут засчитаны.

Также напоминаем вам, что недавно ученые из Гарвардского университета в США пришли к неожиданному выводу, что ежедневное употребление орехов связано с похудением, меньшим риском ожирения и сопутствующих ему заболеваний. Результаты исследования, которое длилось более 20 лет, показали, что увеличение потребления любого вида орехов связано с нормализацией веса в долгосрочной перспективе.

Источник: detaly.co.il/

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