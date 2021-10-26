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Худеем правильно: нутрициолог поделилась диетой, которую одобрили все специалисты

Худеем правильно: нутрициолог поделилась диетой, которую одобрили все специалисты

Средиземноморская диета - это один из вариантов здорового питания, который одобрили все диетологи без исключения. Об особенностях такого питания в своем Instagram рассказала нутрициолог Анна Макарова.

Средиземноморская диета включает в себя ряд ключевых компонентов:

  • хлеб, макаронные изделия и другие продукты на основе зерновых культур
  • фрукты являются ежедневным десертом
  • достаточное количество нерафинированного оливкового масла первого холодного отжима
  • умеренное количество рыбы и морепродуктов
  • умеренное количество молочных продуктов
  • мало мяса птицы, красного мяса и яиц (не более 4-х яиц в неделю) для снижения насыщенных жиров
  • мало сладостей
  • умеренное потребление вина (1 порция (140 мл 12% вина) для женщин и 2 для мужчин)
  • особое внимание приделяется жирам

Кроме того, эта диета, как и все другие, неразрывно должна быть связана с активным образом жизни.

Каждый прием пищи, а всего их три, должен включать 1-2 фрукта, минимум 2 порции овощей, оливковое масло, 1-2 порции цельнозерновых, включая хлеб и макароны. Также важно ежедневно употреблять 2 порции молочных продуктов, 1-2 порции орехов, оливок, семечек. Раз в неделю стоит съедать 2 и больше порции рыбы и морепродуктов, 2 порции мяса птицы, 2-4 яйца, 2 и больше порции бобовых, 2 порции красного мяса, 1 порция переработанного мяса, до 3 порций картофеля. Важно ежедневно употреблять большое количество жидкости. Это может быть вода и травяные чаи. А вот сладкое стоит ограничить. Его можно употреблять максимум 2 раза в неделю по одной порции.

 

Источник: mignews.com.ua/

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Темы: похудение

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