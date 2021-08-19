Як схуднути без дієт і тренувань: прості правила

Скинути зайві кілограми можна і без сильних обмежень в їжі і виснажливих походів в спортзал. Потрібно просто дотримуватися кількох правил

1. Встановіть мету



Один з найважливіших кроків до швидкої втрати ваги — реалістична мета. Ви повинні чітко визначити, скільки кілограмів бажаєте скинути. Не потрібно вимагати від себе знайти фігуру мрії відразу через тиждень, розбийте мету на кілька маленьких. Наприклад, вам потрібно втратити 10 кг — тоді ваша мета повинна звучати «за 4 тижні потрібно скинути 4 кг». Таке завдання здійсненне, а результат не змусить вас сумніватися в собі.

2. Не пропускайте сніданок



Здавалося б, чим менше прийомів їжі, тим швидше ми худнемо. Але сніданок — один з головних ранкових ритуалів. Він відповідальний за розгін метаболізму, запускає обмін речовин. Але і тут потрібно враховувати деякі моменти. Сідайте за стіл не менше, ніж через 30 хвилин після склянки води натщесерце. Сніданок повинен складатися з білків, жирів і вуглеводів в оптимальному співвідношенні. Наприклад, вівсянка з ягодами і стаканчиком грецького йогурту.

3. «Ні!» вуглеводам після семи



Ніч — час, коли ми не активні, а прості вуглеводи, якщо їх не спалити найближчим часом, мають звичку відкладатися в жир. Тому після сьомої вечора їх їсти не треба. При цьому, останній ваш прийом їжі цілком може відбутися за дві години до сну. Але для перекусу краще вибрати білкові продукти і овочі, тобто вечеря повинна бути легкою і в той же час ситною. Наприклад, омлет з овочами.

4. Додайте клітковину



Клітковина — волокно, яке не тільки допомагає спалювати жир швидше, прискорює метаболізм, але ще і підтримує вас ситими довше. Тому її однозначно варто включити в своє меню. Ви можете купити в магазині багату клітковиною добавку до страв, а можете просто урізноманітнити прийоми їжі великою кількістю овочів, фруктів (але до 12:00), відмінно підійде овес, коричневий і червоний рис.

5. Треба їсти повільно



Один з найпростіших, але дуже дієвих способів схуднути — їсти якомога повільніше. Погодьтеся, не раз було таке, що за столом ви усвідомлювали, що переїли. Це відбувається тому, що голодні ми намагаємося швидше заповнити запаси енергії. А шлунок, тим часом, швидко заповнюється і лише потім посилає мозку про це сигнал. Щоб запобігти таким випадкам, їжте повільно і слухайте свій шлунок.

Источник: Новости Ю

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