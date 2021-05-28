Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:47
Просмотров: 231

Назван продукт, способный перечеркнуть все усилия в похудении

Назван продукт, способный перечеркнуть все усилия в похудении

Самой опасной закуской для тех, кто хочет похудеть, являются картофельные чипсы. Согласно исследованиям, при регулярном потреблении чипсов люди склонны набирать вес.

Об этом рассказала диетолог из США Лорен Манакер. «Как и многие другие легкие закуски, картофельные чипсы могут быть очень калорийными, особенно если есть их часто и большими порциями», – сказала она.

Дело не только в калорийности чипсов – многим людям сложно ограничиться одной рекомендованной порцией этого продукта.

«Одна порция картофельных чипсов равна унции (28 граммов), или 18 чипсам. Будучи лицензированным диетологом, я очень редко вижу людей, которые ограничиваются 18 чипсами», – отметила специалист.

Кроме того, если приправлять чипсы соусом, ситуация усугубится. «Многие соусы также очень калорийны и могут способствовать увеличению веса», – говорит Лорен Манакер.

При похудении она рекомендует контролировать количество съедаемых чипсов или же найти им более здоровую альтернативу – к примеру, чипсы из курицы, капусты кейл или нута.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Сардины помогут предотвратить сахарный диабет
26.05.2021 08:25    311
Медики рассказали, на какие болезни указывает тяга к сладкому или соленому
25.05.2021 09:20    433
5 ошибок убежденных веганов
25.05.2021 09:00    284
Крупный бизнес призвал ввести в России продуктовые карточки
25.05.2021 07:30    533
Реформа шкільного харчування - МОН
24.05.2021 10:02    342
В Харькове начался сезон клубники: сколько стоят ягоды
24.05.2021 07:35    818
Продукт, который помогает бороться с перепадами настроения
19.05.2021 11:20    487
Сахароза, фруктоза и глюкоза: в чем отличия и как это работает
19.05.2021 10:40    354
Опасное сочетание - 3 продукта, в которые нельзя добавлять молоко
18.05.2021 16:22    514
Продукты питания в Харькове оказались самыми дорогими в стране
16.05.2021 06:21    837
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 